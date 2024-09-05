Dolar
33.94
Euro
37.81
Altın
2,510.79
ETH/USDT
2,381.10
BTC/USDT
56,316.00
BIST 100
9,936.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Netanyahu ve hükümetinin Gazze’de esir takası anlaşması imzalamaktaki isteksizliği Tel Aviv’de protesto ediliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidildi

Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga, dışişleri bakanlığına atandı.

Aliia Raimbekova  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidildi

Kiev

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidilirken, parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi.

Buna göre, Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sibiga, yeni dışişleri bakanı oldu.

Olha Stefanişina, Ukrayna Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak atandı. Oleksiy Kuleba, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanlığına getirildi.

Ukrayna Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Svetlana Grinçuk, Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidnıy oldu.

Mikola Toçitskiy, Kültür ve Stratejik Haberleşme Bakanlığına, Natalya Kalmikova, Ukrayna Gazi İşleri Bakanlığına atandı.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı German Smetanin, Tarım Politikası ve Gıda Bakanı ise Vitaliy Koval oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "yeni enerjiye ihtiyaçları olduğunu ve bu adımların (kabine değişikliğinin) ülkesinin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgili" olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
MSB, "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı
Muğla'da yıldırımlar 50 yerde yangına neden oldu
Türkiye'nin, sel afetinden etkilenen Bangladeş'e insani yardımları sürüyor
TCG Yıldırım firkateyni NATO görevi kapsamında Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirdi

Benzer haberler

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidildi

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidildi

Zelenskiy, Dışişleri Bakanlığı görevine Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Sibiga'yı önerdi

Paris para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Putin, Ukrayna’nın gaz sözleşmesini uzatmaması halinde TürkAkım üzerinden sevkiyatın artabileceğini söyledi

Putin, Ukrayna’nın gaz sözleşmesini uzatmaması halinde TürkAkım üzerinden sevkiyatın artabileceğini söyledi
Putin: Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz

Putin: Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa’nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz
Lavrov: ABD kırmızı çizgilerimiz hakkında şaka yapılmaması gerektiğini anlamalı

Lavrov: ABD kırmızı çizgilerimiz hakkında şaka yapılmaması gerektiğini anlamalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet