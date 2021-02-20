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Dünya

Ukrayna Hindistan üretimi Kovid-19 aşısından 500 bin doz alacak

Ukrayna'nın Hindistan tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen Covishield aşısından 500 bin doz alacağı bildirildi.

Talha Yavuz   | 20.02.2021
Ukrayna Hindistan üretimi Kovid-19 aşısından 500 bin doz alacak

Kiev

Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, aşıların ilk partisinin yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edileceği belirtildi.

500 bin doz Hindistan menşeli Kovid-19 aşısı Covishield için Ukrayna'yla anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın aşıyı şubatta temin edecek ilk ülkelerden olacağı ifade edildi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 295 kişide vaka görüldü.

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