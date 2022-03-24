Dolar
14.81
Euro
16.27
Altın
1,940.26
ETH/USDT
3,020.00
BTC/USDT
42,865.00
BIST 100
2,183.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığını bildirdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.03.2022
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.

Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Moderna, çocuklar için ürettiği Kovid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bin 266'ya çıktı

Benzer haberler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı

DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 64 saldırı düzenlendi

Ukrayna: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi
Rusya'nın Ukrayna'ya 'yardım' tasarısı, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmedi

Rusya'nın Ukrayna'ya 'yardım' tasarısı, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmedi
WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi

WSJ: Zelenskiy, Biden'dan Abramovich'e yaptırım getirmemesini istedi