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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

New York Belediye Başkanı Adams, Ukrayna için bayrak çekme törenine katıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Ukrayna'ya destek için düzenlenen bayrak çekme törenine katılarak "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Mücahit Oktay   | 24.03.2022
New York Belediye Başkanı Adams, Ukrayna için bayrak çekme törenine katıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Manhattan'da, finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesindeki Bowling Green Park'ta düzenlenen törende konuşan Eric Adams, "Bugün Ukrayna halkının bir parçasıyız. Asla teslim olmayacağımızı ve her zaman birlik ve beraberlik içinde olacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

New York'un Ukrayna dışındaki en büyük Ukraynalı nüfusa sahip bölge olduğunu hatırlatan Adams, "Terör ve şiddete teslim olmayarak vatanlarını korumak isteyen bir ruha sahip Ukrayna halkıyla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı, program öncesinde Twitter'dan, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in haksız savaşına karşı #Ukrayna'nın bugün ve daima yanındayız." şeklinde paylaşımda bulunurken bayrak çekme töreni de Adams'ın resmi Twitter hesabından canlı yayınlandı.

Adams'ın ardından konuşan Ukrayna'nın New York Başkonsolosu Oleksii Holubow, New York belediye yönetimine ve Amerikan halkına yaptıkları insani yardımlardan dolayı teşekkür etti ve Rusya'nın saldırılarının ülkesine verdiği zararları rakamlarla aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı ortadan kaldırma hamlesinin sonucunun, Batı'nın Ukrayna'ya vereceği yardım konusundaki kararlılığına bağlı olduğunu dile getiren Holubow, "Bugün daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Bize gerekli silahları gönderin ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayın." dedi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de hazır bulunduğu törende, ABD ve Ukrayna milli marşları eşliğinde iki ülkenin bayrakları göndere çekildi.

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