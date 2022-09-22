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Dünya

Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor

Ukrayna, gıda kriziyle mücadele eden Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderdiğini bildirdi.

Gökhan Kavak   | 22.09.2022
Ukrayna, Etiyopya ve Somali'ye 50 bin ton buğday gönderiyor

İstanbul

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programını (WFP) destek amacıyla aralarında Etiyopya ve Somali'nin de bulunduğu bazı ülkelere 120 bin ton buğday gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, gönderilen buğdayın 50 bin tonunun Somali ve Etiyopya'ya ulaşacağı belirtildi.

Yardımın söz konusu ülkelerdeki insani krizle mücadeleye destek olmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Ukrayna'dan Doğu Afrika ülkelerine gönderilen ilk tahıl gemisi, 30 Ağustos'ta Cibuti'ye ulaşmıştı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikledi.

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