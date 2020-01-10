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Dünya

Ukrayna düşen uçakla ilgili kanıtların paylaşılması çağrısı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulduğuna dair iddialara ilişkin, “ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz” dedi

Emre Gürkan Abay   | 10.01.2020
Ukrayna düşen uçakla ilgili kanıtların paylaşılması çağrısı yaptı

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, “Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, İran’da yaşanan uçak kazasının nedenlerini araştıran komisyonun çalışmalarına bugün devam edeceğini bildirdi.

Ukraynalı uzmanların da sürece dahil olduklarını anlatan Zelenskiy, “Tarafsız bir soruşturma için gerekli tüm bilgilere erişimin sağlanacağını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uçağın füzeyle vurularak düştüğüne dair iddiaları da değerlendiren Zelenskiy, “Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz. Ancak bu henüz kanıtlanmadı. Liderlerin basına yaptıkları açıklamalar doğrultusunda, tüm uluslararası ortaklara, özellikle de ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini kaydeden Zelenskiy, “Amacımız mutlak doğruya ulaşmaktadır. Bunun, kurbanların aileleri ve afet kurbanlarının anısı adına tüm uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. İnsan yaşamı, herhangi bir siyasi saikten daha önemlidir.” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

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