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Dünya

Ukrayna: Dün Rus saldırıları sonucu 10 sivil öldü, 14'ü yaralandı

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine dün Rus güçlerince düzenlenen saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Davit Kachkachishvili   | 16.10.2022
Ukrayna: Dün Rus saldırıları sonucu 10 sivil öldü, 14'ü yaralandı Fotoğraf: Leon Klein - AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son bir günde Ukrayna'nın çeşitli yerleşimlerine yönelik düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.-

Timoşçenko, ülkesinin Dnipro, Harkiv, Zaporijya, Donetsk ile Herson bölgelerine yönelik saldırılarda 10 sivilin öldüğü ve 14'ünün yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rusya 65 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat - 16 Ekim tarihlerinde verdiği kayıplara ilişkin açıklama yayımlandı.

Rus ordusunun son bir günde 300 askerini daha kaybettiği ve böylece bugüne kadar toplam 65 bin askerin öldüğü belirtilen açıklamada, Ruslara ait 268 uçak, 242 helikopter, 2 bin 529 tank, 5 bin 193 zırhlı araç, 1589 top, 365 roketatar ve 186 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rus güçlerine ait 3 bin 959 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1224 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de, Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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