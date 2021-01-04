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Dünya

Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa, 2021'de donanmaları için Türk insansız hava araçlarını (İHA) ve korvetlerini beklediklerini belirtti.

Talha Yavuz   | 04.01.2021
Ukrayna Donanması Türk İHA ve korvetlerini bekliyor

Kiev

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl Ukrayna donanması için Türk İHA'larının satın alınmasını beklediklerini ifade etti.

İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.


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