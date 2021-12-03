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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya ile kriz yumuşamadı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ülkesiyle Rusya arasındaki krizin yumuşamadığını, aynı şiddetle devam ettiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 03.12.2021
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya ile kriz yumuşamadı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsveç'in başkenti Stockholm'de devam eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nın 2. gününde açıklamalarda bulunan Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarının krizin yumuşama eğimlinde olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Kuleba, "Lavrov'un dün AGİT görüşmelerindeki konuşmalarında, Rusya'ya karşı Ukrayna, Almanya, Fransa ve ABD'yi sert bir şekilde haksız suçlamaları saldırgan bir duruma dönüştü. Bu da İsveç'te krizin yumuşamadığını ve aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Ukrayna- Rusya krizinin yakın zamanda çözüleceğine inanmadığını söyledi.

Linde, "Buradaki görüşmelerde Ukrayna-Rusya krizinin yakın zamanda çözüleceğine yönelik bir durum şimdilik söz konusu değil. Ben de krizin yakında çözüleceğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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