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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Meiramgul Kussainova   | 09.03.2022
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

Kiev

Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.

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