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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den saldırganlığa karşı birlik olma çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyayı saldırganlığa karşı birlik olma ve Ukrayna'ya yardım etme çağrısında bulundu.

Emel Öz   | 13.04.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den saldırganlığa karşı birlik olma çağrısı

Ankara

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaştan önce uzmanların, Ukrayna'nın Rusya karşısında ancak bir hafta dayanabileceği yönündeki görüşlerini anımsattı.

Zelenskiy, "Rus Ordusunu durdurmakla kalmayıp onları geri püskürttük! Ama savaşımız bitmekten çok uzak. Bu sadece ilk turdu." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun strateji değiştirdiğini belirten Zelenskiy, Harkiv ve Donbas bölgelerini zorlamak için güçlerini artırdıklarını kaydetti.

Rusya'nın, Ukrayna ile durmayı planlamadığını ifade eden Zelenskiy, Putin'in propaganda makinesinin, Avrupa'nın Ukrayna'dan sonraki "mantıklı hedef" olduğunu açıkça ifade ettiğine işaret etti.

Zelenskiy, "Yani ya Batı, Ukrayna'nın Putin'i şimdi durdurmasına yardım edecek ya da Putin bu süreçte binlerce kadın ve çocuğu öldürerek, Rus İmparatorluğunu genişletmeye devam edecek. Bunu Mariupol, Harkiv, Buça ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde zaten yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı dünyayı kahramanca savunmaya devam etmek için belirli bir silah listesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarından, hükümetlerine ve ülke liderlerine Ukrayna'nın savaşı durdurmasına yardımcı olacak ihtiyaçları iletmesini istediğini belirtti.

Ağır toplara, ağır zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerine ve uçaklara acilen ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, Topçu parçaları (kalibre 155 mm) ve cephane, top mermileri (152 mm kalibre), çoklu roketatar sistemleri, APC'ler (zırhlı personel taşıyıcılar, piyade savaş araçları vb.), tanklar (T-72, Amerikan veya Alman analogları), hava savunma sistemleri (S-300, BUK veya benzeri modern batı hava savunma sistemleri) ve savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, tüm dünyayı bu zalim saldırganlığa karşı birlik olmaya çağırdıklarına işaret etti.

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