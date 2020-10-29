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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Talha Yavuz   | 29.10.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Ukrayna’nın stratejik ortağı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

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