Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Kiev
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Ukrayna’nın stratejik ortağı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.