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Dünya

Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl dönümü, Avustralya’nın başkenti Canberra, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Recep Şakar   | 29.10.2020
Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Queensland

Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri yaptı.

Başkent Canberra ve Sydney’deki Atatürk anıtlarına çelenk konuldu, İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu Melbourne Federasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

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