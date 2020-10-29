Avustralya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. kuruluş yıl dönümü, Avustralya’nın başkenti Canberra, Sydney ve Melbourne kentlerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Queensland
Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri yaptı.
Başkent Canberra ve Sydney’deki Atatürk anıtlarına çelenk konuldu, İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olduğu Melbourne Federasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.