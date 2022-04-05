Dolar
14.69
Euro
16.12
Altın
1,931.61
ETH/USDT
3,513.40
BTC/USDT
46,507.00
BIST 100
2,311.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

Betül Yürük   | 05.04.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

New York

BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.

Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenskiy'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız." ifadesine yer verildi.

Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Buça kenti ziyareti sonrası, yaşanan katliamın "savaş suçu" olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı
Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyine hitap edecek

Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için heyet oluşturdu

İngiltere ve Rusya arasında BM Güvenlik Konseyi krizi

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil
Ukrayna: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü

Ukrayna: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'deki durum çok daha kötü