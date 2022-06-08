Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.
Kiev
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Görüşmenin içeriğine ilişkin Zelenskiy, "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.