Dolar
17.16
Euro
18.42
Altın
1,854.30
ETH/USDT
1,801.70
BTC/USDT
30,240.00
BIST 100
2,623.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesinde, Almanya’nın ülkesine yönelik savunma desteğini arttırmasını talep etti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 08.06.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

Kiev

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Zelenskiy, "Ukrayna'ya savunma desteğinin güçlendirilmesi, küresel gıda güvenliğinin sağlanması, Rusya'nın savaş esirlerine yönelik uluslararası standartlara uyması konularını görüştük. Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonu için karar vermenin önemine dikkati çektim." ifadesini kullandı.​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hindistan coğrafyasında İslam'a yönelik ırkçı yaklaşımlar endişe verici
LPG yüklü tanker devrilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
Başkentte sağanak sonrası yol çöktü
Akar, Kamerun Savunma Bakanı Assomo ve Ruanda Savunma Bakanı Murasıra ile görüştü
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek

Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor

AB, gıda krizine karşı Ukrayna limanlarının acilen açılmasını istiyor
Ukrayna'nın Harkiv şehrine füze saldırısı düzenlendi

Ukrayna'nın Harkiv şehrine füze saldırısı düzenlendi
Ukrayna, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini satın almak istiyor

Ukrayna, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini satın almak istiyor