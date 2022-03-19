Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,952.60
BTC/USDT
41,808.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya

Ukrayna’da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna’da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 19.03.2022
Ukrayna’da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukraine

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.

Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Bunların 1124’ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol’den Zaporijya kentine çıkarıldı." dedi.

Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Benzer haberler

Ukrayna’da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna’da son 24 saatte 9 binden fazla kişi tahliye edildi

Beyaz Saray: Çin, Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 90'lı yıllara geri döneceğini söyledi

AB, Ukrayna'yı desteklemek için fon kurulmasını istiyor

AB, Ukrayna'yı desteklemek için fon kurulmasını istiyor
ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı

ABD, Ukrayna'ya son 1 yılda 2 milyar dolarlık askeri yardımı onayladı

Mariupol’de bombalanan tiyatro binası enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor

Mariupol’de bombalanan tiyatro binası enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor