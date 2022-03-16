Dolar
14.60
Euro
16.12
Altın
1,926.40
ETH/USDT
2,763.80
BTC/USDT
41,121.00
BIST 100
2,088.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna’da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin insani koridor üzerinden Mariupol’u terk ettiği bildirildi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 16.03.2022
Ukrayna’da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti

Kiev

Mariupol Belediye Meclisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin 2 bin 500'den fazla özel araçla Mariupol’dan ayrılarak Zaporijya’ya gittiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca kendi imkanlarıyla Mariupol’dan ayrılarak Berdyansk’a giden ve farklı sebeplerden dolayı başka bir yere gidemeyenlerin Zaporijya’ya ulaşabilmeleri için 15 otobüsün tahsis edildiği aktarıldı.

Ukrayna makamları, dün yaklaşık 20 bin kişinin insani koridorları kullanarak özel araçlarla Mariupol’dan ayrıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı
Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
TURKOVAC'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi
Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor

Benzer haberler

Ukrayna’da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti

Ukrayna’da son 24 saatte 11 bin kişi Mariupol'u terk etti

Ukrayna'dan bugün 159 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Beyaz Saray: Ukrayna'ya sağlanan yardımlar 'taarruz' değil 'savunma' amaçlı

Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti

Blinken, Ukrayna'ya desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü