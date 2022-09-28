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Dünya

Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, referandumların düzenlenmesinin ardından Rusya'ya bağlanmak için başvuru yaptı.

Dmitri Chirciu   | 28.09.2022
Ukrayna’da Rus yanlısı sözde yönetimler Rusya'ya katılmak için başvurdu

Moskova

Rus haber ajansı TASS'a göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, Rus topraklarına katılmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başvurdu.

Ayrıca, Rus ordusunca ele geçirilen Herson bölgesindeki sözde yönetim başkanı Vladimir Saldo'nun da Rusya'ya bağlanma talebinde bulunduğu belirtildi.

Zaporijya bölgesindeki sözde yönetim de ilerdeki günlerde Rusya'ya bağlanmak için başvuracağını açıkladı.

Ukrayna'da Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde referandumlar

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de düzenlenen referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktığı belirtilmişti.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının açıkladığı verilere göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referanduma katılanların yüzde 99,23’ü Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda, oyların yüzde 98,42’isi Rusya’ya katılmak için verildi.

Rus ordusunun kontrol altındaki Zaporijya bölgesinde düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 93,11'i Rusya’ya bağlanmaktan yana kullanıldı.

Herson bölgesindeki referandumda ise oylamaya katılanların yüzde 87,05'i Rusya’ya katılmayı seçti.

Referandumlara tepkiler

ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumları tanımayacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) de bu referandumların uluslararası hukuka "aykırı" ve "yasa dışı" olduğunu açıklamıştı.

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