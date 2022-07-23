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Dünya

Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak

Dmitri Chirciu   | 23.07.2022
Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak

Kiev

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının iki hafta içinde çalışacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.

Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."

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