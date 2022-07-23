Ukrayna: Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları 2 hafta içinde çalışacak
Kiev
Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarının iki hafta içinde çalışacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahılın çıkışı için kullanılacak Çornomorsk, Odessa ve Yujnıy limanlarından ilk gemilerin 4 gün içinde çıkabileceği belirtildi.
Söz konusu limanların tamamıyla 2 hafta içinde çalışacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da Koordinasyon Merkezi'ni oluşturmak için yarın heyet göndermeye hazırız. Diğer tarafların bunu hızlı yapmaya hazır olduğunu umuyoruz. Merkez oluşturulunca ilk limanı açabileceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.