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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Çin'in "Ukrayna'nın barış formülüne" dahil olmasına ilgi duyuyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Ukrayna'nın barış formülünün" uygulanmasına Çin'in dahil olmasıyla ilgili olduklarını bildirdi.

Ekip  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Ukrayna: Çin'in "Ukrayna'nın barış formülüne" dahil olmasına ilgi duyuyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yermak ve diğer devlet kurumlarının yöneticileri, Kiev'e gelen Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin başkanlık ettiği heyete brifing verdi.

Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteği için Çin'e teşekkür eden Yermak, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) şartında öngörüldüğü gibi diğer ülkelerin sınırlarının dokunulmazlığına saygı duyduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülünün öngördüğü gibi istikrarlı ve adil barış tesis etmeye ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaya çabaladığına dikkati çeken Yermak, "Saldırganlık devletimizin topraklarında gerçekleştiğinden dolayı 'Ukrayna barış planı' bu savaşın yarattığı tüm tehditlere kapsamlı cevaplar içermektedir. Ukrayna'nın barış formülünün uygulanmasına Çin'in dahil olmasına ilgi duyuyoruz." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov da Çin heyetine cephedeki durum, Rusya'nın kayıpları ve Ukrayna'nın sivil altyapısına düzenlediği son saldırıları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov ise Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmasında Türkiye ve BM'nin çabalarını anlattı.

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