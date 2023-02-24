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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Çin’in barış planı, bir barış planı değil, savaşın dondurulmasıdır

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak, Çin’in Rusya-Ukrayna savaşı için önerdiği barış planının "bir barış planı olmadığını" belirterek, “Bu, savaşın dondurulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Ekip   | 24.02.2023
Ukrayna: Çin’in barış planı, bir barış planı değil, savaşın dondurulmasıdır

Kiev

Podolyak, sosyal medya aracılığıyla Çin’in önerdiği 12 maddelik barış planına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Ateşkesi ve yeni sınır hattını öngören herhangi bir barış planı, Ukrayna topraklarında işgali ve Rus soykırımını sürdürecek. Bu, barış değil, savaşın dondurulmasıdır. Ukrayna’nın yenilgiye uğraması, Rus soykırımının bir sonraki aşamaları.” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde “Ukrayna krizinin siyasi çözümü" için önerilerini içeren "tutum belgesi"ni yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Pekin'in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen belgede 12 madde yer almıştı.

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