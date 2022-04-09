Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’nın Kiev bölge polisi müdürü Andrey Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 09.04.2022
Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Kiev

Nebitov, yaptığı açıklamada, Kiev bölgesi polisinin cuma günü Rus güçleri tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü en büyük toplu mezarlıklarından birinde inceleme yaptığını bildirdi. Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 kişinin cesedinin herhangi bir direniş göstermeyen sivillere ait olduğunu vurguladı.

Rus ordusunun Buça’da düzenli olarak sivillere karşı ateş açtığını, kasabadaki sivillerin bir kısmının ağır silah atışlarında öldüğünü aktaran Nebitov, Rus güçleri tarafından katledilenler arasında yaşları 40 ila 60 arasında değişen kadın ve erkek sivillerin olduğunu aktardı.

Nebitov, adli tıp ve kriminoloji uzmanlarının cesetleri incelediklerini ve Rus ordusunun savaş suçlarını kayda aldıklarını anlattı. Bazı cesetlerin kimlik tespitinin yapıldığını belirten Nebitov, bu naaşların inceleme yapılması ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için gönderileceğini dile getirdi.

Adli tıp uzmanlarınca yapılan ilk belirlemelere göre, cesetlerin baş ve vücut kısımlarında kurşun yaralarının tespit edildiğini kaydeden Nebitov, bunun birçok sivilin otomatik bir silahtan veya keskin nişancı tüfeğinden açılan ateşten öldüğünü gösterdiğini de sözlerine ekledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor

Benzer haberler

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı

AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti

AB, Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletti
Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi

Zelenskiy: Bu savaş hem Avrupa Birliği'ni hem de dünyayı birleştirdi