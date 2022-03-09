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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda (MONUSCO) görev yapan askerlerini ve askeri teçhizatını geri çekeceğini doğruladı.

Betül Yürük   | 09.03.2022
Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukraynalı yetkililerin BM'yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kongo'daki BM barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyor.



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