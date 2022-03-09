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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 09.03.2022
Rusya: Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısı 2 bin 800'ü geçti

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirten Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'da 2 bin 814 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yanı sıra 974 tank ve çeşitli zırhlı araç, 104 çok namlulu roketatar, 359 obüs ve havan topu, 727 özel askeri araç ve 97 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını ileri süren Konaşenkov, bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirildiğini ifade etti.

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