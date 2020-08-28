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Dünya

Ukrayna, Belarus ile ilişkileri geçici olarak askıya aldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Talha Yavuz   | 28.08.2020
Ukrayna, Belarus ile ilişkileri geçici olarak askıya aldı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

Kuleba, 1+1 kanalına yaptığı açıklamada, "Süreci takip ediyoruz. Temasların Ukrayna'nın siyasi ve ahlaki açıdan itibar kaybı olmayacağı konusunda ikna olduğumuzda ilişkiler tekrar başlayacak." ifadesini kullandı.

Belarus tarafıyla tüm temasların askıya alındığını aktaran Kuleba, Minsk'te yapılan Donbas krizi görüşmelerini de başka bir yere taşıyabilecekleri bilgisini paylaştı.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra "seçimlere hile karıştığı" iddiasıyla ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus, başta komşuları Ukrayna, Polonya ve Litvanya olmak üzere Batı ülkelerini protestoları destekleyerek ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

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