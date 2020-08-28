Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
Tokyo
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.
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