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Dünya

Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.08.2020
Japonya Başbakanı Abe görevinden istifa etti

Tokyo

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti.

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