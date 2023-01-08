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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Savaş ne zaman sona erer bilmiyoruz ama kesin olan şu ki topraklarımızı tamamen geri alacağız

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, "Savaş ne zaman sona erecek bilmiyoruz ancak kesin olan şu ki topraklarımızı tamamen geri alacağız." dedi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 08.01.2023
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Savaş ne zaman sona erer bilmiyoruz ama kesin olan şu ki topraklarımızı tamamen geri alacağız

Kiev

Şmıgal, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Güney Kore'nin Yonhap ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ülkesini işgalindeki zulmünü kınayan Şmıgal, Ukrayna'nın "topraklarını tamamen geri alarak" savaşı sonlandıracağına inandığını ifade etti.

Şmıgal, Ukrayna'da savaş nedeniyle 250 kilometrekarelik alanın mayınlı ve bunun dünyadaki "en büyük mayın tarlası" olduğunu söyledi.

Mayınlı alanlar nedeniyle hem insanların hareketlerinin hem de tarım yapılmasının zorlaştığına işaret eden Şmıgal, Rusya'nın nüfusun yoğun olduğu bölgelerde altyapıya zarar verdiğini dile getirdi.

​​​​​​​Şmıgal, endüstriyel komplekslerin de saldırıların hedefi olduğunu belirtti.

Savaşa rağmen Ukrayna ekonomisinin işlediğini vurgulayan Şmıgal, hükümetin çalışanların maaşlarını geciktirmeden yatırdığını söyledi.

Şmıgal, savaşın yol açtığı ekonomik kaybın bu yıl 700 milyar dolara ulaşacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Ekimden bu yana düzenlenen hava saldırılarında ülkenin enerji nakil şebekelerinin yarısının zarar gördüğünü aktaran Şmıgal, Rusya'nın şebekeleri vurmaktaki hedefinin halkı göçe zorlamak olduğunu savundu.

Şmıgal, Ukrayna'nın savaşı en hızlı şekilde sonlandırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Uluslararası topluma Rusya'ya yaptırım uygulaması çağrısı yapan Şmıgal, Rusya'nın petrol ve gaz ticaretine yaptırım uygulanmasının, silah ve parça tedarikinin engellenmesinin ve tüm küresel şirketlerin bu ülkeden çekilmesinin önemine dikkati çekti.

Şmıgal, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeliğinin de yasa dışı olduğunu savunarak, Rusya'nın tüm uluslararası örgütlerden çıkarılmasını talep etti.

Kış mevsiminin zorluklarını atlatabilmeleri için ülkesine finansal yardım yapılması çağrısında bulunan Şmıgal, bu yardımlarla elektrik, yol ve su şebekelerinin onarılabileceğine işaret etti.

Şmıgal, "Savaş ne zaman sona erecek bilmiyoruz, ancak kesin olan şu ki topraklarımızı tamamen geri alacağız." ifadesini kullandı.

Bu topraklarla hangi bölgeyi kastettiğine ilişkin detaylı bilgi vermeyen Şmıgal, savaşı kazanmaları için yaptırımların önemli olduğuna ancak silah desteği de gerektiğine işaret etti.

Öte yandan, Şmıgal, ülkesi ile Güney Kore'nin ikili ve ticari ilişkilerini değerlendirdi.

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