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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, Bahmut'u savunmaya devam edecek

Ukrayna Başkomutanlık Karargahı toplantısında, Bahmut şehrini savunmaya devam etme konusunda ortak bir tutum sergilendiği bildirildi.

Ekip  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Ukrayna, Bahmut'u savunmaya devam edecek

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, karargah toplantısına ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkanlık ettiği toplantıya, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ulusal Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Başbakan Denis Şmıgal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'un yanı sıra birliklerin komutanları ve kolluk kuvvetleri yöneticilerinin katıldığı belirtildi.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy ve diğer komutanların cephedeki durumla ilgili bilgi verdiği aktarılan açıklamada, "Bahmut yönündeki savunma operasyonlarının gidişatını değerlendiren karargah üyeleri, Bahmut şehrinin savunmasının sürdürülmesi konusunda ortak bir tutum sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, toplantıda ayrıca cephedeki Ukrayna savunma güçlerinin silah ve mühimmat temini ve ortaklardan gelen askeri teçhizat ve silahların hacmi ve dağıtımı konularının ele alındığı kaydedildi.

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