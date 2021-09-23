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Dünya

Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Talha Yavuz   | 23.09.2021
Ukrayna, Afganistan'dan 96 kişiyi daha tahliye etti

Kiev

Ukrayna, kendi ve diğer ülke vatandaşlarından oluşan 96 kişiyi daha Afganistan'da tahliye etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, kendi ve diğer ülke vatandaşlarına yardım etmeye devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, 96 kişiyi taşıyan tahliye uçağının Kiev'deki Borispol Havalimanına indiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 28 Ağustos'ta, toplamda 600'den fazla kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiklerini açıklamıştı.

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