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Dünya

Uganda'da yaklaşık 100 kişi koronavirüs nedeniyle karantinada

Uganda, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'den gelen yaklaşık 100 yolcuyu karantinaya aldığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 06.02.2020
Uganda'da yaklaşık 100 kişi koronavirüs nedeniyle karantinada

İstanbul

Uganda Sağlık Bakanı Dr. Jane Aceng, yerel basına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen uçaktaki yaklaşık 100 kişinin çeşitli hastanelerde 14 gün karantinada tutulacağını söyledi. 

Karantina altındakilerin 44'ünün Çin vatandaşı olduğunu belirten Bakan Aceng, şu ana kadar ülkede tespit edilen koronavirüs vakası olmadığını kaydetti.

Havalimanlarında virüse karşı tedbirleri artıran Uganda hükümeti, Çin'deki Ugandalı öğrencileri tahliye planının olmadığını duyurmuştu.

Öte yandan Gana'da da Çinli ve Arjantinli 2 kişi koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle karantinaya alındı.

Başkent Akra'daki Korle Bu Eğitim Hastanesinde müşahede altında tutulan ve virüsü taşıyanlarla benzer semptomlar gösteren kişilerin ise test sonuçları bekleniyor.

Afrika ülkelerinde şimdiye kadar teyit edilen koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Çin'de ölenlerin sayısı 564'e çıktı

Çin'de salgın nedeniyle can kaybı 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18'e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamalarına göre, 3 bin 859'unun durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenenlerin sayısı 28 bin 18.

Durumu şüpheli olanların sayısı 24 bin 702, müşahede altına alınanların sayısı da 186 bin 354.

Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153.

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