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Dünya

Uganda'da 1,3 milyon mülteci 'gıda kriziyle' karşı karşıya

BM, yeni tip koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle "Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 1,3 milyon mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

Gökhan Kavak   | 24.12.2020
Uganda'da 1,3 milyon mülteci 'gıda kriziyle' karşı karşıya

İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Uganda Direktörü El-Khidir Daloum, gıda krizinden özellikle kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğine dikkati çekti. 

Daloum, "Yardımlardaki azalma nedeniyle Uganda'daki 1,26 milyon mülteci gıda kriziyle karşı karşıya." dedi.

Özellikle Burundi ve Güney Sudan gibi komşu ülkelerden milyonlarca mültecinin Uganda'ya sığındığını vurgulayan Daloum, "Kovid-19, bu korkunç zamanda dünyanın mültecilere sırtını dönmesi için bahane olmamalı." ifadesini kullandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, "Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi" olarak biliniyor.

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