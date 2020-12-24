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Dünya

Alman polisi, başörtülü kadını "maske takmadığı" gerekçesiyle yere yatırıp kelepçeledi

Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin, başörtülü bir kadını "maske takmadığı" gerekçesiyle yere yatırıp kelepçelemesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mesut Zeyrek   | 24.12.2020
Alman polisi, başörtülü kadını "maske takmadığı" gerekçesiyle yere yatırıp kelepçeledi

Köln

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis, yanında bebeği ile diş doktorundan çıkan kadını, "maske takmadığı" gerekçesiyle durdurdu, ardından yere yatırıp kelepçe taktı.

Civardakilerin çektiği videoda polislerin en az 7 kişi oldukları görüldü.

Videoda, biri erkek diğeri kadın 2 polis, başörtülü kadının üzerine bastırarak kelepçeliyor.

Kadının çığlık atıp ağlayarak yardım istediği dikkati çekiyor, çevrede bulunanlar da polise tepki gösteriyor.

Polisler bir yandan, olayı cep telefonlarıyla kayda almaya çalışanları engellemeye çalışıyor.

Olayı kayıt altına alan kişilerden biri, "Bana müdahale etmeye hakkınız yok, telefon benim, isterseniz avukatımın numarasını verebilirim." diyerek, polise karşı koyuyor.

Polis, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılıyor

Görüntülerde, kadının çıktığı dişçiden gelen sağlık görevlisi de bebeğin gözü önünde dakikalarca süren "işkenceye" sessiz kalamayarak, polislere yaptıklarının "suç olduğunu" söylüyor.

Polisler ise kendilerine tepki gösteren çevre sakinlerini olay yerinden uzaklaştırmakla yetindiği görülüyor.

Çevredekilerin tepkisinin büyümesi üzerine polisler, kadının kelepçelerini çıkartarak serbest bırakıyor ve hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılıyor.

Kadın, sonradan Müslüman olan bir Alman

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şiddete maruz kalan kadın, sonradan Müslüman olan bir Alman.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan kadının, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Videonun sosyal medyada yayılması ile polisin bir anneye sokak ortasında ve bebeğinin önünde "işkence" eder gibi kötü muamelede bulunması, Almanya'da yaşayan sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

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