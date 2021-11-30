Dolar
13.02
Euro
14.77
Altın
1,794.00
ETH/USDT
4,552.90
BTC/USDT
57,535.00
BIST 100
1,811.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı - VTR
logo
Dünya

Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC), Uganda ordusunun kendi topraklarına girmesine izin vermesinin ardından, iki ülke isyancılara karşı ilk ortak operasyona başladı.

Ahmet Emin Dönmez   | 30.11.2021
Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

Yaounde

Uganda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC),  doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) karşı ortak operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, ADF isyancı grubuna ait kamplara havadan ve karadan operasyon düzenlendiği belirtildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebi üzerine, Uganda ordusunun isyancılarla mücadele için, ülkesine asker göndermesine onay vermişti.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir ayda 62 ilde azaldı, 19 ilde arttı
Moderna'ya göre, Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli
Prof. Dr. Oğuztürk: Virüsün bulaşıcılığının artması daha ölümcül olduğu anlamına gelmiyor
AB'nin 'aşılı herkese açık kapı' politikasına omicron engeli

Benzer haberler

Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

Uganda ve Kongo ordusu isyancılara karşı ortak operasyon başlattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 50 sivil hayatını kaybetti

Kongo'daki Nyamuragira yanardağının tekrar faaliyete geçebileceği uyarısı yapıldı

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2 ayrı patlama meydana geldi