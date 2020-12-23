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Dünya, Libya

UCM Libya'ya üçüncü kez heyet gönderdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) heyeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği savaş suçlarını incelemek üzere Libya'yı üçüncü kez ziyaret etti.

Halime Afra Aksoy,Mücahit Aydemir   | 23.12.2020
UCM Libya'ya üçüncü kez heyet gönderdi

Trablus

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın ekibi, sivillere karşı işlenen suçların takibi kapsamında Libya'daki üçüncü ziyaretini tamamladı." ifadesi kullanıldı.

UCM ekibinin üçüncü ziyaretinde Savunma Bakanı Salah En-Nemruş, Başsavcılık Bürosu müfettişleri, askeri savcı ve adli tıp uzmanlarıyla bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, ekibin ayrıca özellikle toplu mezar suçlarıyla ilgili olarak Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu ile Libya Ceza Soruşturma Birimi temsilcileriyle görüştüğü de kaydedildi.

Açıklamada, üç ziyaretin, Trablus'un yaklaşık 100 km güneyinde yer alan Terhune'deki toplu mezarların incelenmesinin yanı sıra kurbanların ailelerinin ve doğu bölgelerinden tehcir edilmiş kişilerin tanıklıklarının belgelenmesi konularında yoğunlaştığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca Libya makamlarının, cezasızlık durumunun gerçekleşmemesi için UCM ile iş birliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu aktardı.

UCM, Libya'daki insanlık dışı ve savaş suçlarının incelenmesi üzere bir araştırma ekibini ülkeye daha önce de temmuz ve eylül aylarında göndermişti.

Libya Başbakanı Faiz es-Serrac, 28 Haziran'da UCM'ye çağrıda bulunarak, Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderilmesini istemişti.

Libya'da bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

UCM, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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