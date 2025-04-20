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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, İran ile ABD arasında Roma'da yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, "Bu ikinci tur müzakerelerde her şey gerçekten bozulabilir ve durabilirdi. Risk vardı. Oysa Roma ruhu, ileriye doğru hareket etmenin mümkün olduğunu göstermiştir." dedi.

Barış Seçkin  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
UAEA Başkanı Grossi, İran ile ABD arasında Roma'da yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Roma

İran ve ABD'nin dün Umman'ın Roma Büyükelçiliği'ndeki görüşmesi sırasında kendisi de Roma'da bulunan Grossi, İtalyan La Repubblica gazetesine demeç verdi.

Grossi, İran ve ABD'nin dünkü görüşmesini "barış için olumlu bir gün" olarak değerlendirdi.

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"Bunu neden olumlu bulduğu" sorusuna Grossi, "Çünkü İran'la nükleer müzakere, bu ikinci tur görüşmelerde her şey gerçekten bozulabilir ve durabilirdi. Risk vardı. Oysa Roma ruhu, ileriye doğru hareket etmenin mümkün olduğunu göstermiştir." yanıtını verdi.

Grossi, anlaşma için aylardan değil, haftalardan söz edildiğini belirterek, "Hızlı hareket etme isteği var çünkü biliyorsunuz ufukta daha kötü senaryolar var." dedi.

"Bu konuda neden iyimser olduğu" sorusu da yöneltilen Grossi, "İki taraf somut şeyleri görüşmeye başladı ve iki müzakerecinin ilerleme yönündeki niyetini gördüm. Amerikalılarla konuşuyorum, İranlılarla konuşuyorum. Onlara vazgeçilmez olan teknik bakış açımı sunuyorum çünkü UAEA'nın sahadaki doğrulaması olmadıkça nükleer konuda anlaşmaya varmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Roma'daki görüşmenin ardından "ABD'nin Tahran'a sivil nükleer güç geliştirmeye devam etme olanağı tanıma eğiliminde olduğunun görüldüğü, bu sırada İran'ın askeri amaçlarla gizlice uranyum zenginleştirmesinin sıfıra indirmesinin mümkün olup olmadığı" sorulan Grossi, "Evet ancak sahada ciddi ve detaylı bir doğrulama ve izleme sistemi sağlayarak. Ajansımız İran'da zaten denetim çalışmaları yapıyor ancak şu anda güven eksikliği yaşıyoruz. Esas amaç güveni yeniden tesis etmektir." diye konuştu.

Grossi, şubat ayındaki raporlarına göre İran'ın yüzde 60 düzeyinde 274 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu olduğu, haziran ayında önemli bir güncelleme açıklayacakları bilgisini verdi.

İran ve ABD arasındaki görüşmelerin başarısını belirleyen unsurun teknik değil siyasi olduğunu kaydeden Grossi, "Anlaşmaya varmak için siyasi irade varsa, biz Ajans olarak İranlı ve Amerikalı uzmanlarla birlikte, tarafların taleplerine göre uyarlayarak teknik bir çözüm bulabileceğiz." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

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