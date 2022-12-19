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Dünya

UAEA Başkan Yardımcısı Aparo Tahran'da temaslarda bulundu

Aparo, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerle bir araya geldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.12.2022
UAEA Başkan Yardımcısı Aparo Tahran'da temaslarda bulundu

İstanbul

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı , İran'ın başkenti Tahran'da bir dizi resmi temaslarda bulundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, UAEA heyetine başkanlık eden Aparo, Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerle bir araya geldi.

Söz konusu toplantılarda nükleer güvenlik önlemleri ve işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.

UAEA Başkan Yardımcısı Aparo'nun, görüşmelerin ardından Viyana'ya hareket ettiği kaydedildi.

İran-UAEA anlaşmazlığı

İran'da UAEA'ya bildirilmemiş 3 yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ajansın, Tahran'ın bu 3 yere ilişkin yaptığı açıklamayı teknik olarak inandırıcı bulmadığını açıklaması üzerine, 8 Haziran'da UAEA Yönetim Kurulu, İran'a karşı karar almıştı. Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında bu ülkenin nükleer programını denetlemek amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu.

İran, 2 Kasım'da UAEA ile farklılıkları azaltmak için Viyana'ya bir heyet gönderdiğini duyurmuş, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'ın son toplantıda "yeni bir şey sunmadığını" söylemişti.

İran'ı nükleer programı konusunda UAEA ile işbirliği yapmamakla suçlayan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, UAEA Yönetim Kuruluna, İran'ın "UAEA ile derhal işbirliği yapmasını" vurgulayan bir karar hazırlamıştı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhsin Naziri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kararın "siyasi" olduğunu ve kabul edilmesinin İran ile UAEA arasındaki yapıcı ilişkileri etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

UAEA Yönetim Kurulunda 17 Kasım Perşembe günü oylanarak 35 ülkeden 26'sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli işbirliği yapmamakla suçlanan İran'a, "bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama" çağrısı yapılmıştı.

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