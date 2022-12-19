Dolar
18.65
Euro
19.78
Altın
1,790.92
ETH/USDT
1,184.10
BTC/USDT
16,744.00
BIST 100
5,401.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere Başbakanı, Rusya'dan gelen tek taraflı ateşkes çağrılarının anlamsız olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın herhangi bir tek taraflı ateşkes çağrısının mevcut bağlamda tamamen anlamsız olduğu konusunda net olmalıyız." dedi.

Murat Temizer   | 19.12.2022
İngiltere Başbakanı, Rusya'dan gelen tek taraflı ateşkes çağrılarının anlamsız olduğunu söyledi

Varşova

Ortak Sefer Gücü (JEF) ülke liderlerinin Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldiği toplantının açılışında konuşan Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını anladığını söyledi.

Sunak, Putin'in savaş alanında galip gelemeyeceğini anladığı için çatışmayı tırmandırdığı söyleyerek, "Bu da Ukrayna halkı için dehşet verici sonuçlara yol açan bir şekilde gerçekleşiyor. Yakın zamanda ziyaret ettiğimde bunu bizzat gördüm ve eminim yakında daha fazlasını duyacağız." dedi.

JEF olarak Ukrayna'nın en yakın dostları ve müttefikleri olduklarının altını çizen Sunak, "Şu anda bu konuda ilk öncelik daha fazla askeri yardım sağlamak olmalı. Bu da daha çok savunma sistemi, topçu ve zırhlı araçlar demek. Birleşik Krallık olarak gelecek yıl bu yıl sağladığımız 2,3 milyar sterlinlik yardımı yakalama veya aşma taahhüdünde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Sunak, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın herhangi bir tek taraflı ateşkes çağrısının mevcut bağlamda tamamen anlamsız olduğu konusunda net olmalıyız, bence bu yanlış bir çağrı olur. Böyle bir durum, Rusya tarafından birliklerini takviye etmek için yeniden bir araya gelmek için kullanılacaktır ve Rusya işgal ettiği bölgelerden çekilene kadar gerçek bir müzakere olamaz ve olmamalıdır." diye konuştu.

Rusya'ya uluslararası desteğin sona ermesi gerektiğine değinen Sunak, "Özellikle İran ve oradan Rusya'ya sağlanan silahları düşünmeliyiz. Rusya için ekonomik sonuçlar ağır olmaya devam etmelidir. Bu bağlamda, G7'nin başlattığı ve diğerlerinin izlediği petrolde tavan fiyat uygulamasının çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı "sahte doktor" soruşturmasını tamamladı
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak
Yunanistan'ın geri itip Meriç'in ortasına bıraktığı göçmenler nehri yüzerek Mehmetçiğe sığındı
Rize Sağlık Müdürlüğünden çocuklarda artan grip ve benzeri vakalarla ilgili açıklama
Vedat Bilgin: Türkiye büyüdükçe sorun çözme kabiliyeti artan bir ülkedir

Benzer haberler

İngiltere Başbakanı, Rusya'dan gelen tek taraflı ateşkes çağrılarının anlamsız olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı, Rusya'dan gelen tek taraflı ateşkes çağrılarının anlamsız olduğunu söyledi

Letonya'da seçimlerden 2,5 ay sonra koalisyon hükümeti için anlaşma sağlandı

İngiltere Başbakanı Sunak, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin yeni planını açıkladı

İngiltere ABD’den aldığı LNG’yi 2023’te iki katına çıkaracak

İngiltere ABD’den aldığı LNG’yi 2023’te iki katına çıkaracak
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı

İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet