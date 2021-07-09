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Dünya

Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacağını bildirdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hindistan'ın internet şirketlerine getirdiği yeni düzenlemelere uyacağını bildirdi.

Emre Aytekin   | 09.07.2021
Twitter, Hindistan'ın yeni internet düzenlemelerine uyacağını bildirdi

Ankara

Bloomberg'in haberine göre, şirket avukatları aracılığıyla Delhi Yüksek Mahkemesine yaptığı bildirimde, uyum çalışmalarını yürütmek üzere bir görevlinin atandığı, kullanıcı şikayetlerini inceleyecek resmi temsilcinin 11 Temmuz'da belirleneceği ve 8 hafta içinde ülkede ofis açılacağını belirtti.

Hükümet, mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kuralları uyarınca Twitter, Facebook ve Google gibi uluslararası internet şirketlerinin artık kullanıcılarca oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk koruması"ndan yararlanamayacağını ifade etmişti.

Yeni düzenlemeyle şirketlere ülkede ofis açma, temsilci bulundurma, kullanıcı şikayetlerini yerinde inceleme, talep edildiğinde "zararlı içeriklerin" kaynağını bildirme ve içerikleri kaldırma zorunluluğu getirilmişti.

Twitter, yeni kuralları "ifade özgürlüğüne yönelik potansiyel tehdit" olarak nitelendirmiş, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sitedeki bazı paylaşımlar nedeniyle şirket aleyhine davalar açılmıştı.

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