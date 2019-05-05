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Dünya

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ziyaretçi akını

ABD'de "Dünya Elçilik Turları" etkinliği kapsamında kapılarını kent sakinlerine açan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Kasım İleri   | 05.05.2019
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ziyaretçi akını

Washington

ABD'de sivil toplum kuruluşu PassportDC'nin düzenlediği ve bu yıl 12'ncisi yapılan "Dünya Elçilik Turları (Around the World Embassy Tours)" etkinliği kapsamında başkent Washington'daki elçilikler bir gün boyunca kapılarını ziyaretçilere açarak kültürlerini tanıttı. 

Bu sene 54 büyükelçiliğin katıldığı etkinlikte Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de yıllardır olduğu gibi yerini aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine ziyaretçi akını

ABD'de sivil toplum kuruluşu PassportDC'nin düzenlediği "Dünya Elçilik Turları (Around the World Embassy Tours)" etkinliği kapsamında kapılarını kent sakinlerine açan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı ) 

Türk el sanatları tanıtıldı

Büyükelçilikte, ziyaretçilere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edilirken, Türk kültürünün önemli unsurları ebru ve çini gibi el sanatları tanıtıldı.

Büyükelçilikte aynı zamanda ABD'de faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü ve Amerika Diyanet Merkezi stant açarak faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) bünyesinde düzenlenen ücretsiz Türkçe kurslar da misafirlere tanıtıldı.

Gün boyunca Türk halk danslarının sergilendiği etkinlikte, Amerika Diyanet Merkezine bağlı udiler de dinleyicilere Türk müziğinden örnekler sundu.

Başkentin en çok ilgi gören temsilciliklerinden biri oldu

Büyükelçilikten edinilen bilgilere göre 6 binden fazla ziyaretçinin akın ettiği Büyükelçilik yerleşkesi başkentte en yoğun ilgi gören temsilciliklerden oldu. 

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