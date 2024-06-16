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Dünya

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ahmet Dursun  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma Fotoğraf: Ahmet Dursun - AA

Tahran

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından büyükelçilikte düzenlenen programa Büyükelçi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile kentteki Türk toplumu, Türk kurumlarının temsilcileri ve elçilik personeli katıldı.

Büyükelçilik Mescidi'nde Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor tarafından kıldırılan Bayram namazıyla başlayan programın ardından elçilik bünyesindeki Tahran Türk Okulu'nda kahvaltı yapıldı.

Programa katılanların bayramını kutlayan Büyükelçi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahran'daki vatandaşlarımızla hem bayram namazı kıldık hem de bayramlaştık. Gurbette bayram geçirmek ayrı bir duygu ancak burada bir aile ortamında bayramı yaşadık. Emeği geçenlere, Din Hizmetleri Müşavirliğimize ve bizim halimizi yansıtan Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Filistin ve bazı diğer coğrafyalarda Müslümanların durumu nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirten Kırlangıç, şunları söyledi:

"Müslümanların başına getirilenler ve zulümlerin son bulması için dualar ettik. İnşallah bugünlerin bereketiyle İslam dünyası daha toparlanmış ve silkinmiş vaziyette kardeşlerine sahip çıkacaktır. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

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