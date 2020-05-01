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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı

ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan TSK'ya ait askeri nakliye uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Kasım İleri,Hakan Çopur   | 01.05.2020
Türkiye'nin ikinci Kovid-19 yardım paketi ABD'ye ulaştı Fotoğraf: Yasin Öztürk / AA

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden bir olan ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan askeri nakliye uçağı ABD'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı yerel saatle 16.20'de (TSİ 23.20) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. 

Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi. 

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı. 

Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

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