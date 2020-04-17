Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi ve @kizilay tarafından hazırlanan sağlık malzemelerini bu kez Somali’ye ulaştırdık. #COVID19 ile mücadelede kullanılacak malzemeleri taşıyan #TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya indi.https://t.co/y77xj3h6sY#MSB #TSK pic.twitter.com/oWh6jrjV5s— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.
Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.