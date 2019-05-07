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Dünya, Ramazan 2019

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden iftar programı

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliğince başkent Cakarta’da iftar programı düzenlendi.

Mahmut Atanur   | 07.05.2019
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden iftar programı

Jakarta Raya

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliğince başkent Cakarta’da iftar programı düzenlendi.

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç'ın ev sahipliğinde bir otelde yapılan iftara, ülkede yerleşik Türk iş adamları, Türk kurumlarından yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kılıç, konuşmasında, mübarek ramazan ayının ilk günlerinde büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra kentteki yerleşik ve görev yapmakta olan Türk vatandaşlarıyla beraber iftarı açmak istediklerini söyledi.

Kılıç, ramazanın her ne kadar öncelikli olarak kişinin maneviyata çekilmesi ayı olsa da bu ayın toplumsal dayanışma yönünün de ihmal edilmemesi, gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Kardeşlik, beraberlik ve dostluk sofralarının bu ayda kurulmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kılıç, bu güzel ortamların Türkiye'ye, Endonezya’ya ve bütün Müslümanlara katkı sağlaması ümidi içerisinde olduklarını anlattı.

İftarda, konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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