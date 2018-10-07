Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde 'aşure sofrası'

BERLİN

Büyükelçilikteki etkinlikte konuşan Ali Kemal Aydın, her muharrem ayında Kerbela şehitlerini rahmetle andıklarını ve acılarını yüreklerde hissettiklerini belirterek, ''Muharrem ayı, matem ayı olmasının yanı sıra Kerbela'yı anlamak ve yaşanan acılardan ders çıkarmak bakımından önemlidir.'' dedi.

Büyükelçi Aydın, İslam coğrafyasının değişik bölgelerinde yaşanmakta olan acıların, kan ve gözyaşının herkesi derinden üzdüğüne dikkati çekerek, "Masum insanların, kadın ve çocukların her gün yaşamını yitirdiği çatışma, savaş ve karışıklıklarla Müslümanların arasına ekilmeye çalışılan nifak tohumlarını dikkate aldığımızda aramızdaki birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesinin her zamankinden daha fazla önemli ve öncelikli hale geldiğini görmekteyiz.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti

Büyükelçi Aydın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ziyaretle Türkiye-Almanya ilişkilerinde son birkaç yıldır yaşanan sıkıntıların geride bırakılarak iki ülke ilişkilerinin iyileştirilip geliştirilmesi yönünde önemli bir fırsat yakalandığını söyledi.

Küresel ve bölgesel pek çok konuda ortak çıkar ve yaklaşımlara sahip Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunup kuvvetlendirilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasında derin siyasi bağlar, uzun müttefiklik geçmişi, yoğun ekonomik ve ticaretin yanı sıra eşi olmayan insani boyut mevcuttur. Almanya'da yaşayan 3,5 milyona yakın insanımız Türkiye-Almanya ilişkilerini özel kılan en önemli unsurdur.

Türk toplumunun eşit yurttaşlar olarak refahı ve mutluluğu hepimizin temel önceliğidir."

"Türk toplumu birlik ve beraberlik içinde olmalı"

Avrupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, meşrep ve etnik köken farkı tanımaksızın toplumun her kesimini hedef aldığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

''Günümüzde ırkçılık ile yabancı düşmanlığına, İslam düşmanlığına, günlük hayatta Müslümanlara yönelik hakaretten şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayrımcılıktan camilere yönelik saldırılara kadar geniş bir alanda rastlanılmaktadır. Maalesef yabancı düşmanlığı ve ayrımcı uygulamalar, eğitim hayatında ilköğretimde dahi görülebilmektedir.''

Büyükelçi Aydın, Alman toplumunun büyük çoğunluğunun da Türk toplumunun yanında olduğununun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, sosyal barışı da tehdit eden popülist aşırı sağcı akımlara karşı iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Etkinliğe Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Kazım Türkmen, Coburg Alevi Kültür Merkezi (CAKM) Başkanı Nurettin Aydın, Türk-Alman İşadamları Birliği Başkanı Remzi Kaplan, Türk Eğitim Derneği Başkanı Rüştü Kam ve çeşitli kentlerden çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ