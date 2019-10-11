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Dünya

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 11.10.2019
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı

Berlin

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.

Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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