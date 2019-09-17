Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
101,460.10
Altın
1,503.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
logo
Dünya

Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Mehmet Alaca   | 17.09.2019
Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek

Ankara

Türkiye, Venezuela hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Venezuela’daki fikir ayrılıklarının, meşru zeminde, Venezuela halkının tercihleri doğrultusunda ve diyalog yoluyla sürdürülebilir çözüme kavuşturulması yönündeki ilkeli tutumunun öteden beri süregeldiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu anlayışla Venezuela Hükümeti ile bazı muhalefet partileri arasında dün (16 Eylül) Karakas’ta varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, çözüm yönünde atılmış önemli ve cesaret verici bir adım olduğunu düşünüyoruz. Venezuela’da toplumsal, siyasi ve ekonomik istikrarın korunması bakımından ümit vadeden bu girişime tüm taraflarca destek verilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Venezuela'da hükümet ile muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclisteki (AN) bazı partiler arasında, sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda dün mutabakat sağlanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek

Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata destek

Venezuela'da hükümet bazı muhaliflerle anlaştı

Riyad 'Aramco soruşturması' için uluslararası uzmanlar çağıracak

'Haklı Filistin davasını sonuna kadar savunacağız'

'Haklı Filistin davasını sonuna kadar savunacağız'
Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma

Paramiliter liderlerle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma
Guaido fotoğraf çekildiği yasa dışı örgüt liderlerini tanımadığını savundu

Guaido fotoğraf çekildiği yasa dışı örgüt liderlerini tanımadığını savundu