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Dünya

BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım

BM tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

Cem Genco   | 17.09.2019
BM'den İdlib'e 30 tır insani yardım

Hatay

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 30 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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