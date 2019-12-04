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Dünya

Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı

Elektrikli ticari araç ve raylı sistem üretimi yapan Bozankaya AŞ'nin, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki metro hattı için ürettiği araçlar, törenle faaliyete girdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 04.12.2019
Türkiye'den Tayland'a ihraç edilen metro araçları faaliyete başladı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Kuala Lumpur

Bangkok'ta düzenlenen ve Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün ve Bozankaya ile Siemens Mobility firmalarından temsilcilerin katıldığı açılış töreninde, Bozankaya'nın ürettiği metro araçlarının teknik özellikleri tanıtıldı.

Ardından Bangkok metrosunu kuzeye doğru genişletecek yeni hat olan Green Line Extension'un tanıtımı yapıldı.

Bangkok metrosunun yeni hattında kullanılacak 22 adet 4 vagonlu Türk üretimi metro araçları, yolcularla birlikte ilk deneme sürüşüne başladı.

Metro araçlarının ilk sürüşü başarıyla yapıldı.

Türkiye'nin ilk metro ihracatını gerçekleştiren Bozankaya AŞ, 2016'da Siemens Mobility ile kurduğu konsorsiyum ile Green Line Extension ihalesini kazanmış ve metro araçlarını Ankara'daki tesislerinde üretmeye başlamıştı.

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