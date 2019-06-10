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Dünya

Türkiye'den Moldova'ya sağduyu ve itidal çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki siyasi kriz ilişkin, "Hükümet kurma sürecinin demokratik zeminde ve halkın iradesi doğrultusunda neticelenmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.06.2019
Türkiye'den Moldova'ya sağduyu ve itidal çağrısı

Ankara

Türkiye, Moldova'daki siyasi krize ilişkin sağduyu ve itidal çağrısı yaparak, hükümet kurulma sürecinin halkın iradesi doğrultusunda neticelenmesi temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova’da hükümet kurma çalışmalarının yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Stratejik ortağımız Moldova’da, hükümet kurma çalışmaları bağlamında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Moldova’daki mevcut durumun, sağduyulu ve itidalli bir yaklaşımla, taraflar arasında diyalog yoluyla ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüme kavuşturulmasını, bu çerçevede, hükümet kurma sürecinin demokratik zeminde ve halkın iradesi doğrultusunda neticelenmesini temenni ediyoruz."

Moldova'da siyasi kriz

Moldova'da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM DA şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş göstermişti.

Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi hükümetin "yasal" olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin Başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

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