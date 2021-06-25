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Dünya, Koronavirüs

Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.

Muhammet İkbal Arslan   | 25.06.2021
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi

Lefkoşa

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.

Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.

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